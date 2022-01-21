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Общество21 января 2022 5:23

QR-коды ввели даже для омских лесов

Теперь при транспортировки древесины бумажные сопроводительные документы будут не действительны
Виктория КОВЕРНЕВА
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Введением электронного документооборота власти хотят добиться истребления «черного» рынка древесины

Введением электронного документооборота власти хотят добиться истребления «черного» рынка древесины

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Бумажные сопроводительные документы, требуемые при транспортировке древесины, теперь не действительны. Их заменили QR-коды, которые можно получить, как пишут на сайте омского правительства, прямо в лесу.

Обзавестись кодом, в котором зашифрована вся необходимая информация, можно с помощью специального приложения ЛесЕГАИС.mobile. Его специально разрабатывали для улучшения работы рынка и уменьшения количества бумаг. Все данные уже зашифрованы в QR-коде.

Возникает резонный вопрос, а как получить необходимый код без доступа к сети интернет, ведь в лес не всегда доходит сигнал сотового оператора. Как оказалось, приложение работает и без доступа к мобильной связи.

- Приложение работает в офлайн-режиме, а значит - активно в любом лесу. Если заготовка ведется там, где нет ни доступа к интернету, ни сотовой связи, Рослесхоз предлагает заранее создавать в приложении черновики, на деляне вносить в них актуальные данные и активировать изменения, как только появится связь, - пояснил начальник отдела федерального государственного лесного контроля ГУЛХ Иван Камчатный.