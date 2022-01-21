В Омской области завершен первый этап проекта устранения цифрового неравенства

«Ростелеком» в Омской области выполнил все запланированные работы по первому этапу федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Точки Wi-Fi-доступа появились в 260 населенных пунктах региона. Для этого было проложено 4 523 км волоконно-оптических линий связи — и это больше, чем в любом другом сибирском регионе.

В соответствии с государственным контрактом «Ростелеком» реализовывал первую фазу проекта УЦН с 2014 года, чтобы обеспечить интернетом села и деревни с населением от 250 до 500 человек. Открытые точки доступа обеспечивают выход в Сеть на скорости до 10 Мбит/с и расположены таким образом, чтобы захватывать социально значимые объекты населенных пунктов: школы, библиотеки и больницы.

«Реализация проекта устранения цифрового неравенства позволила небольшим населенным пунктам Прииртышья получить доступ в интернет наравне с мегаполисами, — отметил директор Омского филиала компании «Ростелеком» Эдуард Серобабин. — Цифровизация сел — это действительно важная задача, которая в прошлом году вышла на новый уровень благодаря второму этапу программы УЦН, который подразумевает организацию сетей мобильной связи в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек. Символично, что пилотная базовая станция в стране рамках УЦН 2.0 заработала весной 2021 года в нашей области — в деревне Редкое Называевского района».

В целом по Сибири точки Wi-Fi-доступа появились в 1 954 селах и деревнях. Больше всего населенных пунктов — 290 — было охвачено в Красноярском крае. На втором месте расположилась Новосибирская область, где бесплатный выход в Сеть появился в 279 поселениях. Омская область замыкает тройку лидеров по числу построенных точек доступа за время реализации первого этапа проекта УЦН.

Для справки. В проект первого этапа УЦН в стране было включено около 14 тысяч населенных пунктов, где были организованы точки доступа Wi-Fi. В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Благодаря этому до 2030 года мобильная связь, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G), появится более чем в 24 000 малых населенных пунктах.