Омский оперштаб распустил все омские детские кружки до марта

Два года омичи с интересом следят за решениями регионального оперштаба. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает Роспотребнадзор, заболеваемость в Омском регионе растет в геометрической прогрессии. В связи с этим на последнем оперштабе, который состоялся 20 января, было принято несколько важных решений.

Во-первых, с 24 января до 1 марта перевели на дистанционную работу все учреждения и секции дополнительного образования. По замыслу чиновников, работу кружков и детские спортивные соревнования можно будет продолжить на дистанте.

Во-вторых, из-за того, что новый штамм все чаще поражает молодых людей, вузы и ссузы обязали контролировать ситуацию с заболеваемостью и при необходимости - тоже вводить дистант.

В-третьих, работодателям дана рекомендация организовать надомную работу хотя бы для трети сотрудников. Также усилить в организациях входные фильтры, термометрию и обработку помещений.

Режим повышенной готовности продлен до 1 марта.