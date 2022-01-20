На ремонт омских школ и детсадов планируют потратить 180 млн рублей

В городе, пусть и небольшими шагами, продвигается реновации образовательных учреждений. В последние годы их состояние все более удручающее: тянуть дальше некуда. Фото: Мария ЛЕНЦ

20 января мэрия города Омска сообщила о грядущем ремонте в нескольких школах и детских садах в текущем году. Планы - грандиозные. В общей сложности в бюджете на эти цели запланировано 180,4 млн рублей.

Предстоит замена теплоузлов и ремонт систем вентиляции в школе № 120, детсадах №№ 268 и 312.

В восьми дошкольных учреждениях деньги будут потрачены на установку теневых навесов на игровых площадках. Шесть школ - № 3, 91,71, 107, 60, 75 - ждет капитальный ремонт.

В нескольких детских садах установят домофонное оборудование, в школах поменяют оконные пакеты.

В гимназии № 75 будут выполнены работы по ремонту спортивного зала (частичный ремонт кровли, раздевалок, пол, электромонтажные работы) до 1 февраля 2022 года.

В школе № 97 в завершении капитального ремонта планируется замена чердачного перекрытия, ремонт спортивного и актового зала, замена теплообменника, отделочные работы. Ремонтные работы будут выполнены до 15 мая 2022 года.