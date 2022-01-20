В Омской области за сутки заболели ковидом сразу 379 человек

337 заразившихся ковидом лечатся дома. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По информации регионального минздрава, за сутки в Омской области выявлено 379 новых пациентов с диагнозом COVID-19. Из них 337 лечатся дома.

Стоит отметить, что это самый высокий показатель заболеваемости за последний месяц. Прогнозируемая медиками пятая волна, согласно статистики, уже приближается и к Омску.

Что касается вакцинации, по данным ведомства, в прививочной кампании приняли участие уже 1 061 596 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 828 955 человек.

Показатели всей страны тоже семимильными шагами идут вверх. За стуки в России заболело 38 850 человек. Это на 5 тыс. больше, чем днем ранее.