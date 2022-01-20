Мэрия Омска опровергла слухи об отставке Константина Мельникова

Политик возглавил городскую структуру в середине января 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация города Омска опубликовала комментарий по поводу предполагаемой отставки директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Константина Мельникова.

- Константин Викторович Мельников находится на рабочем месте и продолжает работу в должности директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта, - прокомментировали в пресс-службе.

Таким образом, информация о его уходе оказалась ложной. Или преждевременной. КП-Омск продолжит следить за формированием нового руководства структур, входящих в состав городской мэрии.