Мэрия Омска опровергла слухи об отставке Константина Мельникова

Политик возглавил городскую структуру в середине января 2020 года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Администрация города Омска опубликовала комментарий по поводу предполагаемой отставки директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Константина Мельникова.
- Константин Викторович Мельников находится на рабочем месте и продолжает работу в должности директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта, - прокомментировали в пресс-службе.
Таким образом, информация о его уходе оказалась ложной. Или преждевременной. КП-Омск продолжит следить за формированием нового руководства структур, входящих в состав городской мэрии.