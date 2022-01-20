Подрядчику не хватает 130 млн рублей для завершения ремонта омского ТЮЗа

Так должен выглядеть зрительный зал после ремонта. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

19 января омский минкульт выдвинул почти сенсационное предложение - увеличить в цене на треть один из наиболее затратных проектов в регионе - реновацию театра юного зрителя. Региональному правительству представили проект распоряжения «Об изменении существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту здания БУК «Омский ТЮЗ».

Подрядчик - ООО «Стройцентр-Иркутск» - настаивает на увеличении стоимости контракта из-за роста цен стройматериалов. Теперь общая, согласно проекту и пояснительной записке министра Трофимова, уже не 432,5 млн рублей, а 562,32 миллиона.

Какое решение пример омское правительство, пока не сообщается. По информации «Коммерческих вестей», процесс уже запущен: новую сметную стоимость проекта оценит госэкспертиза.