Директору департамента спорта Константину Мельникову прочат отставку

Политик руководил спортивной частью города два года Фото: пресс-служба администрации города Омска

Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта покидает его руководитель Константин Мельников. Об этом стало известно сегодня, 20 января.

Первым об этом написал телеграм-канал «Шелест без купюр». Правда, официальной информации от городской администрации пока нет.

Напомним, что Константин Мельников возглавил городскую структуру в середине января 2020 года. Ранее он являлся директором спорткомплекса «Красная звезда».