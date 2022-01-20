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Общество20 января 2022 10:36

Директору департамента спорта Константину Мельникову прочат отставку

Официального заявления от городской администрации пока нет
Виктория КОВЕРНЕВА
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Политик руководил спортивной частью города два года

Политик руководил спортивной частью города два года

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта покидает его руководитель Константин Мельников. Об этом стало известно сегодня, 20 января.

Первым об этом написал телеграм-канал «Шелест без купюр». Правда, официальной информации от городской администрации пока нет.

Напомним, что Константин Мельников возглавил городскую структуру в середине января 2020 года. Ранее он являлся директором спорткомплекса «Красная звезда».