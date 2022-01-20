Омич может получить шесть лет тюрьмы за переписку с другом

Махинация товарища вскрылась не сразу Фото: Олег ЗОЛОТО

18-летний житель Ленинского округа может попасть в тюрьму на 6 лет за обман своего товарища. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в омской полиции.

Ранее судимый за угон автомобиля парень написал своему знакомому, с которым ранее проживал в одном поселке в Таврическом районе. Юный махинатор придумал историю, что их обоих якобы разыскивают правоохранители. Но чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить следователю.

- В дальнейшем подозреваемый общался с потерпевшим уже от лица следователя с другого абонентского номера, убедив перевести еще несколько сумм – от 500 до 5 000 рублей, -рассказали в полиции.

Молодой человек понял, что его обманывают лишь когда перевел псевдо-следователю 19 тыс. рублей. После вскрывшегося факта он обратился за помощью в полицию.

- К материалам уголовного дела приобщена сохраненная в телефоне переписка. Полученные преступным путем денежные средства, как установила уже настоящий следователь отдела полиции № 5, были потрачены подозреваемым на продукты питания и заправку автомобиля, - подытожили в УМВД России по Омской области.