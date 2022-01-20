Мэрию Омска просят помочь с ремонтом школы в Порт-Артуре

Помещения находятся в удручающем состоянии. Фото: ЧП Омск

На «ужасные условия» в школе №114, которая находится в Порт-Артуре, пожаловалась одна из омичек. Свое обращение к администрации города женщина разместила в одном из городских пабликов.

- Дети учатся в ужасных условиях. Деньги на ремонт школы собираются, но второй год его так и не могут сделать. Директор поменялся сразу же после сдачи денег. Может, администрация города Омска обратит на эту школу внимание, - написала Татьяна.

На публикацию уже отреагировали в городской администрации. По словам чиновников, частичный ремонт учебного учреждения запланирован на 2022 год.

- Проведение ремонтных работ в спортивном зале запланирован на летний период, - отметили в пресс-службе мэрии.

Омичам также напомнили, что в департаменте образования по вопросам финансирования каждую среду проводится горячая линия. Свой вопрос можно задать по телефонам: 20-07-21 или 20-14-79.