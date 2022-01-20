«Росводоканал Омск»: передавайте показания онлайн!

Более 10 млн раз омичи передали показания счётчиков воды в прошлом году. Поставщик ресурса ежемесячно получал информацию по 380 тысячам лицевых счетов. 60% данных поступили электронными способами.

От 45 до 48 тысяч потребителей ежемесячно передают данные через личный кабинет. Сервис входит в число лидирующих способов дистанционного предоставления показаний на протяжении нескольких лет. Кроме того пользователи личного кабинета получают квитанцию в электронном виде, а также могут направить обращение или оформить заявку на опломбировку прибора учёта.

В числе других способов дистанционной передачи данных положительную динамику показали голосовой робот Минта и мобильное приложение «РВК.Услуги». Если в 4 квартале 2020 года помощью голосового помощника для передачи показаний горожане воспользовались 24 тысячи раз, то год спустя – уже 46 тысяч раз. Аналогичный рост зафиксирован и в мобильном приложении «РВК.Услуги». В 2021 году омичи передали данных через приложение в три раза больше, чем годом ранее.

«В 2020 году мы сосредоточились на разработке новых доступных дистанционных способов и улучшении внедрённых ранее. Они стали надёжными помощниками для горожан в период пандемии, когда были закрыты офисы и особенно пожилые омичи не могли передать данные через терминал или оператору. Спустя год мы видим, что предложенные цифровые решения востребованы нашими клиентами. Мы благодарим их за это. Информация о расходе ресурса обеспечивает точность расчетов в которой заинтересован как поставщик ресурса, так и потребитель», - прокомментировала Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

Напомним, передавать показания приборов учёта горожане могут в любой день месяца. А чтобы актуальные сведения были отражены в квитанции, «Росводоканал Омск» рекомендует делать это с 18 по 25 число каждого месяца.

Для передачи показаний приборов учёта потребители могут воспользоваться следующими способами:

- с помощью робота (голосом или через клавиатуру смартфона) по телефону 39-51-00 (круглосуточно);

- через мобильное приложение РВК.Услуги

- через сервис на сайте компании (без регистрации);

- через личный кабинет или с помощью его мобильной версии;

- по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;

- на сайте www.vp.ru;

- в терминалах АО «ОмскВодоканал»: ул. Маяковского, 2, ул. Малунцева, 30.