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Общество20 января 2022 7:53

6,5 тысяч омских предпринимателей смогут воспользоваться пониженными налоговыми ставками

В правительстве региона снизят выплаты для малого бизнеса до конца 2024 года
Наталья ВИРКУНЕН
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Увеличили перечень торговых компаний, которые могут рассчитывать на пониженный налог.

Увеличили перечень торговых компаний, которые могут рассчитывать на пониженный налог.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 января на заседании Законодательного Собрания депутатский корпус принял к рассмотрению губернаторский законопроект, снижающий налоговые ставки для работающих по упрощенной системе налогообложения предпринимателей на 2022 – 2024 годы.

Льготы предложено распространить на 39 видов бизнеса. Среди них: отдельные виды экономической деятельности (ОКВЭД) в сферах сельского хозяйства, обрабатывающих производств, торговли, деятельности гостиниц и общественного питания, образования, здравоохранения, социальных, бытовых услуг и организации досуга.

- Если ранее в перечень входили небольшие ОКВЭДы, то сейчас мера распространяется на подклассы, например, в торговле. В проект закона добавили пищевую торговлю в НТО. Причем по ним законопроектом предусмотрены льготы с 2021 года, предприятия смогут пересчитать уплаченный налог. Для пониженных ставок с 2022 года дополнительно в законопроект включены 10 видов деятельности, по которым ранее они не применялись, – уточнила министр экономики области Анна Негодуйко.

На трехлетний период предусмотрены пониженные ставки в размере 1 % – для объекта налогообложения «доходы» и 5 % – для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». При этом действовать они будут с 1 января 2022 года.