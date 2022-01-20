Стоимость школьного обеда в Омске выросла с 54 до 68 рублей

Часто дети отказываются есть в школьной столовой, эту проблему в регионе обсуждали не раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Омской области пересчитали стоимость обеда учащихся младших классов. Против прежних 54,03 рублей в 2021 году на 2022-ой актуальна стоимость в 68 рублей. Правда, считать по этой цене горячие завтраки и обеды начнут только с марта.

Причиной повышения размера платы стал увеличенный размер субсидии, выделяемый для организации питания. В 2022 году она составит 978,9 млн рублей. А вот в 2023 году - уже меньше – 949,9 млн рублей, в 2024 году – 938,5 млн рублей.

- Я считаю такой подход правильным: чтобы не оставались средства, лучше увеличить стоимость питания. Главное, нельзя забывать вопросы качества - как готовят, в каком состоянии пища, насколько детям это нравится. И самое важное, мы уже говорили об этом, давайте слушать мнение родителей. Пускай по теме качества питания будет тот же чат в мессенджере у класса, где могли бы высказывать своё мнение родители – едят их дети или не едят, и тогда уже контролировать качество. Деньги мы выделяем, но, к сожалению, не везде у нас хорошие отзывы, - обратился губернатор Александр Бурков к своему заместителю, министру образования Татьяне Дерновой.

Что будет происходить с ценой обеда, когда размер общей субсидии станет заметно меньше - пока не уточняли.