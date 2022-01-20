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Общество20 января 2022 6:01

В Омске закрыли первую школу на карантин из-за вспышки ОРВИ

Региональный минобр сообщает, что ситуация с коронавирусом среди детей пока стабильная
Наталья ВИРКУНЕН
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Пока омские школьники остаются в строю: на карантине одна школа.

Пока омские школьники остаются в строю: на карантине одна школа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

20 января в министерстве образования по Омской области прошло совещание по эпидемиологической ситуации в садах и школах региона. Об этом сообщает портал правительства.

Чтобы сократить количество заражений, для образовательных учреждений поступило требование с сегодняшнего дня проводить ежедневно утренний фильтр, усилить меры по дезинфекции, отменить массовые мероприятия, особенно с привлечением посторонних лиц, в детсадах - максимально изолировать группы друг от друга.

На 19 января из-за коронавируса не закрыт ни один детсад или школа. По ОРВИ закрыта одна школа из-за 0,14 % заболевших детей от общего количества, полностью закрытых дошкольных учреждений по этой причине нет.