В Омске закрыли первую школу на карантин из-за вспышки ОРВИ

Пока омские школьники остаются в строю: на карантине одна школа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

20 января в министерстве образования по Омской области прошло совещание по эпидемиологической ситуации в садах и школах региона. Об этом сообщает портал правительства.

Чтобы сократить количество заражений, для образовательных учреждений поступило требование с сегодняшнего дня проводить ежедневно утренний фильтр, усилить меры по дезинфекции, отменить массовые мероприятия, особенно с привлечением посторонних лиц, в детсадах - максимально изолировать группы друг от друга.

На 19 января из-за коронавируса не закрыт ни один детсад или школа. По ОРВИ закрыта одна школа из-за 0,14 % заболевших детей от общего количества, полностью закрытых дошкольных учреждений по этой причине нет.