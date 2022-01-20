Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 января 2022 5:29

В Амурском поселке в Омске новая пятиэтажка принимает новоселов

Дом площадью 5,8 тысяч кв метров СМУ-5 построило за 10 месяцев
Наталья ВИРКУНЕН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотни омичей отметили новоселье.

Сотни омичей отметили новоселье.

Фото: Мария ЛЕНЦ

19 января 2022 года в Центральном административном округе Омска ввели в эксплуатацию пятиэтажный жилой дом. Он построен в микрорайоне № 4 в жилом районе «Амурский». Застройщиком выступило ООО СМУ-5 Стройбетон «Восточное».

Всего в доме 104 квартиры площадью 5800 кв. м. Цветовое решение пятиэтажки основано на природных цветах: зеленый и оранжевый. Напротив дома расположена остановка общественного транспорта. Вблизи есть детская площадка, беседка и уличные спортивные тренажеры. Дом построен меньше, чем за год: разрешение на его строительство департамент архитектуры выдал 30 марта 2021 года.