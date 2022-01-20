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Общество20 января 2022 4:19

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с маршруткой в Омске

Ведомство причины и обстоятельства аварии
Виктория КОВЕРНЕВА
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Во время движения водителю общественного транспорта стало плохо. Фото: УГИБДД по Омской области

Во время движения водителю общественного транспорта стало плохо. Фото: УГИБДД по Омской области

Омская прокуратура выяснит все причины аварии с участием маршрутки, которая накануне протаранила пять автомобилей и врезалась в крыльцо здания.

Специалисты также намерены дать правовую оценку работников, которые допустили за руль общественного транспорта водителя. Напомним, причиной аварии послужило состояние здоровья маршрутчика.

- По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса «ГАЗель» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с несколькими легковыми автомобилями, а затем допустил наезд на припаркованный автомобиль, - напомнили в прокуратуре.

В результате ДТП пострадало 2 человека. После проверки будет дана правовая оценка по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.