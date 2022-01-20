Движение на железнодорожных путях под Омском восстановлено

Сошедшие вагоны были с грузом Фото: Иван Макеев

Накануне в Любинском районе на перегоне между станциями Драгунская и Любинская в Омской области произошел сход четырех порожних вагонов в составе грузового поезда.

Устраняли аварию на путях два аварийно-восстановительных поезда. По информации пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, в результате схода вагонов пострадавших, как и угрозы экологии нет.

Отметим, что грузовой поезд состоял из 65 вагонов. Движение пассажирских поездов из-за инцидента организовали реверсивным способом по соседнему пути.