Жители Омска приступили к раздельному сбору мусора

Первые контейнеры желтого цвета для раздельно собранных отходов появились в Кировском округе в частном секторе. Их закупил муниципалитет на средства федеральной субсидии.

«Желтых контейнеров становится все больше, они добавляются у нас в маршруте каждый день и мусора в них с каждым днем прибавляется. Пока в основном это пластиковые бутылки, встречаются также в небольшом количестве: газеты, картон упаковочный, стекло», - говорит водитель мусоровоза Константин Сапронов.

Несмотря на то, что пока желтые баки наполняются лишь наполовину весь мусор из них отдельным брендированным мусоровозом, увозится на мусоросортировочный Кировский завод.

Там отходы их желтых контейнеров выгружаются отдельно от смешанных. На сортировочную ленту они тоже поступают отдельной партией, сортировщики делят отходы по типам вторсырья, затем они прессуются в брикеты и отправляются в переработку.