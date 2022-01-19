Медвытрезвитель в Омске откроют во втором полугодии

В регионе высокая нагрузка на заведения социальной сферы. В минимальной помощи нуждаются сотни. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Министерство труда и социального развития Омской области сообщило о том, что во втором полугодии в Омске откроют спецотделение для оказания помощи людям в состоянии опьянения.

Небольшое помещение будет оборудовано на первом этаже спального корпуса центра социальной адаптации по улице Семиреченская. Как и предполагалось ранее, в центр будут доставлять граждан в разных видах опьянения - алкогольном или наркотическом. Кроме того, за медпомощью в таком состоянии омичи могут обратиться в вытрезвитель самостоятельно.

Бесплатно находиться в этом учреждении они смогут первые 12 часов. Дальше - оплата по тарифам. Для организации такого рода помощи в вытрезвитель будет набран коллектив специалистов общей численностью 21 человек.

Общая стоимость проекта - почти 11 млн рублей. Отметим, что средства выделяет государство ввиду высокой потребности региона в вытрезвителе. Пока не удалось привлечь инвестора в рамках частно-государственного партнерства.

В данный момент социальный центр на Семиреченской оказывает помощь людям в сложной жизненной ситуации. Заполняемость - 100%.