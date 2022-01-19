Буйного жителя Омска обязали заплатить больше 20 тысяч рублей за разбитое стекло остановочного комплекса

Чтобы в ночное время в теплых остановках не спали бомжи - павильоны закрывают. Омич не утерпел и разбил стекло, за что понес наказание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску привлекли к административной ответственности 48-летнего омича. На правонарушителя составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сообщает региональное МВД.

Как оказалось, ночью, возвращаясь с другом из кафе, на остановке общественного транспорта «Главпочтамт», мужчины вызвали такси и хотели дождаться его в тёплой остановке. Однако дверь была закрыта и, пытаясь зайти внутрь, один из граждан ногой разбил стекло.

По тревожному звонку на место происшествия прибыл экипаж частного охранного предприятия. Правонарушителя задержали. Сначала он свою вину отрицал, но просмотрев изъятое видео камеры наблюдения, признался в содеянном.

Задержанный житель Ленинского округа ранее проблем с законом не имел, ущерб в размере 20 116 рублей и штраф за хулиганство возместил.