Силач из «СТБ-Охрана» провел соревнования и силовое шоу для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

В спорткомплексе «Юность» атлеты показали силовое шоу и провели соревнования среди юных зрителей. Данная встреча была приурочена к 80-летнему юбилею Октябрьского округа г. Омска. Главная цель мероприятия – профилактика преступного поведения среди молодежи.

Дети «зоны риска» — это та категория детей, которая в силу определенных обстоятельств своей жизни более других подвержена негативному воздействию со стороны общества и его криминальных элементов. В некоторых случаях причиной этому становятся проблемы в семье, в других – проблемы со здоровьем.

Силачи же приехали поддержать подростков и показать им, что каждый сам выбирает себе жизненный путь, с какими бы трудностями ему ни пришлось столкнуться.

Богатыри продемонстрировали свои физические способности, надеясь, стать для кого-то из присутствующих хорошим примером. Отклик был получен: дети с удовольствием принимали участие в силовых конкурсах, организованных Михаилом и его командой.

«Отлично пообщались и зарядились позитивной энергетикой. Надеюсь, и мы зарядили подрастающее поколение на положительные изменения. Считаю, что такие встречи очень нужны и важны. Дети – наше будущее!», – поделился впечатлениями о событии Михаил в своём Инстаграме.

Команда «СТБ-Охрана» – неравнодушна. Пусть мы не в силах искоренить все негативные события, произошедшие в жизни таких детей, но наше внимание и правильный пример могут повлиять на формирование иных, здоровых отношений с окружающими и, прежде всего, с собой. А это, в свою очередь, благополучно отразится на судьбе ребят.