Завтра, 20 января, омский оперштаб может вернуть «удаленку»

Вслед за федеральными властями может последовать Омское Правительство: тогда пожилых и «хроников» оставят дома. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня, 19 января, губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в работе Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции под руководством полпреда Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Об этом сообщает пресс-служба омского губернатора.

При этом накануне Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о переводе на удаленный режим работы граждан старшего возраста, а также тех, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями.

По итогам совещания полномочный представитель в СФО отметил, что действовать нужно на опережение: «главная задача - донести до граждан опасность одномоментного заболевания большого числа людей», следует принять упреждающие меры для стабильной работы учреждений здравоохранения, сферы ЖКХ, правоохранительных органов и органов власти, крупных промышленных предприятий.

В соответствии с его рекомендациями какие-то новые решения по введению ограничений могут принять на оперативном региональном штабе, который состоится 20 января.