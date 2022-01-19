В Омске выявленный зараженный омикрон-штаммом испортил также статистику ХМАО

В Омском регионе зафиксирован зараженный омикроном из ХМАО, но там пока ни одного собственного больного новым штаммом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно официальному заключению управления Роспотребнадзора по Омской области, один из 13 зараженных новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в регионе прибыл на территорию региона из Ханты-Мансийского автономного округа.

При этом данному случаю «пока официальных подтверждений нет», сообщает глава Роспотребнадзора ХМАО.

- По данным лабораторных исследований, в нашем регионе заболевания этим штаммом не зарегистрированы, - сообщила в ходе оперштаба губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

Не нашли мы сообщений о выявлении нового опасного штамма коронавируса также на региональной странице сайта ведомства.

Из документа становится ясно только то, что сейчас в северном регионе наблюдается резкий рост новых больных коронавирусом, рост статистики заражений виден с конца прошлой недели. На 14 января в Югре было 144 заразившихся, прирост на следующие сутки составил уже более 200 человек, дальше - 217 новых заболевших и т.д.