Омская купель, которую ложно объявили закрытой, благополучно принимает посетителей

Никакого закрытия купели на «Зеленом острове» не было: это лишь слухи. Фото: клуб «Моржи».

Сегодня в омских СМИ появилась информация о том, что купели на «Зеленом острове», где купание было организовано местным клубом «Моржи», закрыты по требованию МЧС. Мероприятие якобы нарушило требование Роспотребнадзора в части противоэпидемиологических требований.

«КП-Омск» связался с руководителем клуба «Сибирское здоровье» Евгением Житновым. Главный омский морж пояснил, что это провокация, купель работает, и ни на минуту из заявленного времени не прекращала принимать посетителей.

В половине третьего дня, по словам Житнова, купель посетили 560 омичей. Купание здесь будет продолжено до 21:00 часов 19 января и с 10:00 до 15:00 20-го января. На месте дежурят представители всех экстренных служб.