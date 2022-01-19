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Общество19 января 2022 8:39

В Омске близ крещенской купели под колеса КАМАЗа попала пенсионерка

Женщина осталась жива, ее направили в медучреждение
Наталья ВИРКУНЕН
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В Крещение 69-летняя омичка получила серьезную травму. Полицейские устанавливают причины происшествия.

В Крещение 69-летняя омичка получила серьезную травму. Полицейские устанавливают причины происшествия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, в день Крещения, ближе к полудню, когда многие омичи массово посещают обустроенные в регионе купели, неподалеку от одной из них жительница Омска попала под колеса грузовика.

Подробности инцидента пока неизвестны, РИА «Омск-информ» сообщает, что по дороге на спуске к Иртышу КАМАЗ проехал по руке 69-летней женщины. К счастью, она осталась жива. Пенсионерку направили в медучреждение.

По факту происшествия полиция города выполняет проверку.