Омские дорожные службы вывезли 200 тысяч кубометров снега

Снежные омские свалки не заполнены даже на четверть. Фото: Иван МАКЕЕВ

Омские дорожные службы отчитываются об объеме проделанной работы. В последние пару недель в регионе наблюдаются обильные снегопады. Снег, убранный с дорог, давно не вмещается на обочинах - его приходится вывозить.

Так за эту зиму дорожники отчитались о 235 тысячах кубометрах вывезенной снежной массы. Всего в городе работает шесть снежных свалок - по одной в каждом из городских районов, а в Центральном округе - две. Здесь собранный снег разравнивают и утрамбовывают. Обещают, что до окончания зимнего сезона еще достаточного места для размещения нового снега. Всего до конца зимы можно будет разместить около 1 млн кубометров.

Из общего объема юрлица города заняли пока лишь около 8 тысяч отведенных кубометров. При этом стоимость размещение одного - 70 рублей.