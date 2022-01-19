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Общество19 января 2022 7:33

Омские дорожные службы вывезли 200 тысяч кубометров снега

В феврале, когда на город традиционно обрушиваются снегопады, этот показатель вырастет кратно
Наталья ВИРКУНЕН
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Снежные омские свалки не заполнены даже на четверть.

Снежные омские свалки не заполнены даже на четверть.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омские дорожные службы отчитываются об объеме проделанной работы. В последние пару недель в регионе наблюдаются обильные снегопады. Снег, убранный с дорог, давно не вмещается на обочинах - его приходится вывозить.

Так за эту зиму дорожники отчитались о 235 тысячах кубометрах вывезенной снежной массы. Всего в городе работает шесть снежных свалок - по одной в каждом из городских районов, а в Центральном округе - две. Здесь собранный снег разравнивают и утрамбовывают. Обещают, что до окончания зимнего сезона еще достаточного места для размещения нового снега. Всего до конца зимы можно будет разместить около 1 млн кубометров.

Из общего объема юрлица города заняли пока лишь около 8 тысяч отведенных кубометров. При этом стоимость размещение одного - 70 рублей.