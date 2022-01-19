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Общество19 января 2022 6:37

С омского рынка исчезнут заправки «Лукойл»

Юнигаз расторгнет договор франшизы с известным брендом
Виктория КОВЕРНЕВА
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Теперь омской компании придется заняться ребрендингом заправок

Теперь омской компании придется заняться ребрендингом заправок

Фото: Артем КИЛЬКИН

Заправки под брендом «Лукойл» совсем скоро исчезнут с улиц Омска. Компания «Юнигаз» расторгает договор франшизы с нефтяной компанией. Об этом пишут «Коммерческие вести».

Отказаться от франшизы компания запланировала два года назад. Процесс должен был растянуться на пять лет, но переход ускорило существенное изменение «Лукойлом» условий договора франчайзинга.

Как отмечают в омской компании, несмотря на отказ от франшизы, работа с «Лукойлом» на основе долгосрочных договоров поставок продолжится. К слову, при расторжении договора у Юнигаза появляется возможность покупки топлива не только через компанию «Лукойл», но и на бирже по более выгодным ценам.