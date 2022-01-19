За купание в Крещение на Левом берегу в Омске решили брать плату

Купель на 3-й Островской осветят в 13:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Омской области в 34 различных купелях верующие встречают Крещение. Но, как выяснил «Новы Омск», купание на Левом берегу организаторы сделали платным.

Чтобы окунуться в воду по улице 3-я Островская, взрослому омичу необходимо внести 250 рублей, для детей посещение бесплатное. Все дело в том, что купель расположилась на территории частного комплекса «Кедровый PARK», и к основной процедуре здесь добавят ряд дополнительных услуг. Это булочки, горячий чай и палатки для переодевания.

Руководитель комплекса также пояснил, что с высокой нагрузкой на купель персонал не справится, поэтому было принято решение ограничить массовый вход определенной платой.