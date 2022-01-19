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Общество19 января 2022 5:17

Мэр Омска Шелест назначил своим замом Анастасию Терпугову

Эту же должность с 2019 года она занимала при Оксане Фадиной
Виктория КОВЕРНЕВА
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Политик будет курировать работу нескольких подразделений администрации

Политик будет курировать работу нескольких подразделений администрации

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Анастасия Терпугова продолжит работу в городской администрации. Соответствующее распоряжение о назначении ее заместителем мэра Омска подписал Сергей Шелест.

Отметим, что она продолжит контролировать работу департамента образования, департамента культуры, департамента общественных отношений и социальной политики, департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта и отдела по обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Между тем, эту же должность Анастасия Терпугова занимала при Оксане Фадиной. Ожидается, что в ближайшее время станет известно и о других назначениях в городской администрации.