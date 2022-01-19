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Общество19 января 2022 5:16

Омскстат: За год бензин в Омском регионе подорожал на 5 рублей за литр

Цена топлива в конце 2021-го составила уже больше 49 рублей
Наталья ВИРКУНЕН
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Стоимость бензина только растет.

Стоимость бензина только растет.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Омскстат опубликовал данные по стоимости литра бензина в регионе. Так, в среднем, литр бензина стал дороже на 5 рублей. На конец 2021 года цена его составила уже свыше 49 рублей.

Наибольшее удорожание отмечено у марок топлива АИ-98 и АИ-100. Стоимость литра данного вида бензина уже не ниже 58 рублей.

Марка АИ-95 подорожала на 3, 67 рубля, АИ-92 — на 3,3 рубля. Дизельное топливо выросло в цене на 6, 41 рубля. Газомоторное топливо стало дороже на 7, 12 рубля, сообщает Омскстат.