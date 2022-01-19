Обвиняемым в убийстве молодого омского футболиста Егора Дробыша дали последнее слово

Во время последнего слова у одной из родственниц Дробыша началась истерика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 января в омском областном суде заслушали последнее слово двух омичей, обвиняемых в убийстве молодого футболиста Егора Дробыша, сообщает РИА «Омск-информ».

Все произошло около года назад - 26 января прошлого года. Действия трагического события развивались так: в городке Нефтяников двое мужчин, ранее судимые Георгий Легачев и Александр Нагорнюк, поздним вечером совершили нападение на молодых парней - Егора Дробыша и Виталия Романчука. Преступников привлек пакет с пивом, который несли парни.

В итоге спортсмены получили ряд ножевых ранений, в результате которых скончался только Егор. Виталий выжил. Согласно выводам следствия, инициатором преступления выступил Нагорнюк, а его сообщник - исполнителем.

Последнее слово, которое дали заключенным под стражу обвиняемым, заняло от силы полторы минуты. Кроме вымученных извинений и сухих соболезнований семье, им нечего было сообщить ни суду, ни близким родственникам потерпевших.

Приговор будет оглашен сегодня. Напомним, что прокуратура потребовала неоднократно судимому Легачеву пожизненный срок, Нагорному - 10 лет заключения.