Омск получит 4 млрд рублей на строительство гидроузла

Строительство гидроузла обеспечит необходимые условия для водозабора и судоходства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый этап строительства Красногорского гидроузла завершится в 2024 году. Для этих работ Омская область получит более 4 млрд рублей. Распоряжение о финансировании уже подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба вице премьера Виктории Абрамченко.

- Сооружение гидроузла позволит скорректировать последствия природных и антропогенных изменений и обеспечить необходимые условия для водозабора и судоходства, - отметила вице-премьер.

К слову, снижение уровня воды в Иртыше наблюдается не одно десятилетие. Специалисты связывают это с засушливым климатом, а также большим объемом потребления воды Китае и Казахстане.

Напомним, строительство гидроузла было приостановлено из-за отсутствия финансирования. На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается в 53%. На его содержание Омская область ежегодно тратит около 50 млн рублей.