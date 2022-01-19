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Общество19 января 2022 4:13

Омскгоргаз подал на самобанкротство

Дело рассмотрят в Арбитражном суде
Виктория КОВЕРНЕВА
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О готовящейся процедуре банкротства компания предупреждала в декабре 2021 года

О готовящейся процедуре банкротства компания предупреждала в декабре 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупнейший поставщик сжиженного газа в регионе АО «Омскгоргаз» подало заявление о банкротстве. На сегодняшний день, согласно картотеки арбитражных дел, долги компании превысили 2,5 млрд рублей. Соответствующие иски предъявлены Генеральной прокуратурой России и «Промсвязьбанком».

Также на самобанкротство подало ООО «Омскгазсеть». Компания специализируется на транспортировке газа. Она задолжала кредиторам почти 2,3 миллиарда рублей.

К слову, в конце декабря Омскгоргаз предупреждал о готовящемся банкротстве. Заявления поданы в Арбитражный суд, пока оба иска не приняты к производству.