Омскгоргаз подал на самобанкротство

О готовящейся процедуре банкротства компания предупреждала в декабре 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупнейший поставщик сжиженного газа в регионе АО «Омскгоргаз» подало заявление о банкротстве. На сегодняшний день, согласно картотеки арбитражных дел, долги компании превысили 2,5 млрд рублей. Соответствующие иски предъявлены Генеральной прокуратурой России и «Промсвязьбанком».

Также на самобанкротство подало ООО «Омскгазсеть». Компания специализируется на транспортировке газа. Она задолжала кредиторам почти 2,3 миллиарда рублей.

К слову, в конце декабря Омскгоргаз предупреждал о готовящемся банкротстве. Заявления поданы в Арбитражный суд, пока оба иска не приняты к производству.