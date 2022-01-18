Омское УФАС внесло строительную компанию Лидер в «черный список»

Сейчас компания находится на стадии банкротства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 18 января, на заседании УФАС по Омской области решено внести в реестр недобросовестных поставщиков омскую компанию «СК Лидер». С таким обращением выступило КУОО «Омскоблстройзаказчик».

При этом, в «черный список» попал и руководитель компании Константин Овчинников. Срок «изгнания» составляет два года.

Напомним, инициировали эту процедуру в казенном ведомстве после нескольких срывов сдачи объектов строительной компанией. В том числе, два контракта касались строительства детского сада по улице Лизы Чайкиной и разработки рабочей документации для строительства домов в районе улицы 6-й Станционной. Фактически расторгнутых контрактов было больше, так как «Лидер» сорвал строительство школы в Исилькуле и крытого катка на территории спорткомплекса «Сибирский нефтяник», а также реконструкцию учебного корпуса СибГУФК.