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Общество18 января 2022 10:33

Замом Зарембы в омском правительстве стала Олеся Потапова

Она заняла кресло заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций
Виктория КОВЕРНЕВА
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С января прошлого года чиновница находится в декретном отпуске

С января прошлого года чиновница находится в декретном отпуске

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Вслед за Олегом Зарембой, которого накануне назначили министром региональной политики и массовых коммуникаций, в правительство региона из городской администрации перешла Олеся Потапова.

Как пишет Город 55, уже завтра на заседании правительства ее представят кабинету министров.

Напомним, что с 2018 года Потапова работала директором департамента информационной политики мэрии Омска. Год назад она ушла в декретный отпуск. На ее место было назначен Сергей Коновалов.