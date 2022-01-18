Замом Зарембы в омском правительстве стала Олеся Потапова

С января прошлого года чиновница находится в декретном отпуске Фото: пресс-служба администрации города Омска

Вслед за Олегом Зарембой, которого накануне назначили министром региональной политики и массовых коммуникаций, в правительство региона из городской администрации перешла Олеся Потапова.

Как пишет Город 55, уже завтра на заседании правительства ее представят кабинету министров.

Напомним, что с 2018 года Потапова работала директором департамента информационной политики мэрии Омска. Год назад она ушла в декретный отпуск. На ее место было назначен Сергей Коновалов.