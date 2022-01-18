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Общество18 января 2022 8:59

В Омске будут судить бывшего директора УК «Жилищник-10» за невыплату зарплаты

70-летний экс-глава фирмы скрывался последние семь лет, но его задержали
Наталья ВИРКУНЕН
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Самое удивительное, что рассчитаться с рабочими руководитель мог давно, но не стал. За это пойдет под суд.

Самое удивительное, что рассчитаться с рабочими руководитель мог давно, но не стал. За это пойдет под суд.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Сегодня управление Следственного комитета РФ по Омской области сообщило, что расследование дела 70-летнего экс-директора ООО УК «Жилищник-10» Сергея Медведева завершено и в скором времени будет передано в суд. Коммерсанта обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

По данным следствия, в 2013 году обвиняемый дольше трех месяцев не выплачивал заработную плату 38 работникам. Своим подчиненным он задолжал 1 млн 794 тысячи рублей. При этом на расчетных счетах фирмы имелось достаточно средств, чтобы долг погасить. Но деньги расходовались на нужды компании в ущерб интересам рабочих.

Уголовного дела на Медведева было заведено в марте 2014 года. Тогда обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

- Его местонахождение было установлено только через 7 лет, когда он находился в Московской области, - прокомментировали в пресс-службе омского следкома.

В ходе следствия обвиняемый вину признал и даже погасил ущерб по заработной плате на сумму более 430 тысяч рублей. В счет возмещения оставшейся части причиненного рабочим ущерба на имущество фирмы наложили арест. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Омска.