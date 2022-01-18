Омск возглавил топ-10 городов с суровыми крещенскими морозами

Холоднее всего на Крещение в Омске было в 2016 году.

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» узнали, в каких крупных российских городах самые суровые крещенские морозы. И Омск оказалась на самой высокой строчке рейтинга.

Специалисты сервиса изучили данные средней температуры воздуха 19 января в городах-миллионерах за последнее десятилетие:

Самые морозные Крещения оказались не только в Омске, но и в Сибири в целом. После нашего города в топе следуют Новосибирск и Красноярск.

За ними следует Урал, а после — приволжские города. Москва и Санкт-Петербург расположились ближе к концу рейтинга. Завершают список южные города России: Воронеж, Волгоград и Ростов-на-Дону.

— В Омске холоднее всего на Крещение было в 2016 году: средняя температура составила −30,9 градуса, минимальная достигала −35,5 градуса. В целом за 10 лет крещенские холода с минимальной температурой ниже −20 градусов приходили в город пять раз, — рассказали в «Яндекс.Погоде».