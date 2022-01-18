Кормилец: новая маршрутная сеть в Омске будет, но не раньше осени 2022-го

Маршрутки станут редким гостем омских дорог, но не раньше осени. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

Омская маршрутная сеть ждет изменений уже не первый год. О том, что они непременно придут, накануне заявил новый омский мэр Сергей Шелест. По крайней мере, градоначальник проставил акцент на том, что общественный транспорт малой вместимости уйдет с наших дорог. Сегодня же и.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец подтвердил это намерение в интервью Городу55, но также заявил, что нововведения для омской маршрутной сети начнутся не ранее осени 2022 года.

В первую очередь, радикальные решения откладываются из-за недостатка информации. Пока МП «ПАССАЖИРСЕРВИС» готово предоставить не более 19% информации для аналитики и принятия последующих решений. Понятно одно, что маршрутную сеть разобьют на три вида маршрутов - магистральные, межрайонные и внутрирайонные.

К сожалению, при таком подходе, дептранс не исключает большее количество пересадок: сначала человек проезжает свой район, а для того, чтобы попасть в другой конец города, пересаживается на магистральный маршрут. Причем, возможно, и там ему придется делать новую пересадку. Для таких случаев департамент планирует увеличить промежуток времени для бесплатной пересадки.

Чтобы принять окончательное решение, по словам Кормильца, дептранс должен точно рассчитать мощность пассажиропотоков в разных направлениях.

- А уже после определиться с подвижным составом - количеством и вместимостью автобусов, - пояснил Кормилец. Пока главе департамента ясно одно: перед ним стоит задача освободить центр города от большого количества маршрутных такси, заменив их большими автобусами на экологически чистом топливе.

Когда концепция передвижения городского транспорта приобретет точные очертания, ее представят общественности для дальнейшего обсуждения, доработки и принятия.