Стало известно, с какими противопоказаниями жителей Омска не будут прививать о коронавируса

Детский возраст не входит в список противопоказаний. Фото: Олег ЗОЛОТО

17 января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подписал документ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Действие приказа распространяется и на территории Омского региона.

Итак, к противопоказаниям без срока действия отнесли: гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).

Среди временных — острые инфекционные и вирусные заболевания средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. А также - острые респираторные вирусные заболевания, даже в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.

Вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н3 и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях.

Беременность и грудное вскармливание — это противопоказания при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант вакцины «Спутник V», лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения).

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.