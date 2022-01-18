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Общество18 января 2022 6:57

Омскому региону на нацпроекты дадут 12 млрд рублей

Если чиновники не обеспечат контракты по проектам, Бурков пригрозил увольнениями
Наталья ВИРКУНЕН
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К весне область должна полностью подготовить документы по нацпроектам на 2022 год.

К весне область должна полностью подготовить документы по нацпроектам на 2022 год.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омское региональное правительство подтвердило, что в текущем году федерация готовится выделить области 12,2 млрд рублей на реализацию программ в рамках реализации национальных проектов. При этом к 1 апреля 2022 года чиновники должны обеспечить полную контрактацию данной суммы.

Сейчас полным ходом идет подготовка документов во всех министерствах, но готовых пакетов еще никто не подал. Если у кого-то это не произойдет до обозначенного срока, губернатор пригрозил увольнениями.

- Все бойко отчитываются, как у них все хорошо, а документы еще никто не подал, - акцентировал внимание глава региона. - С таким подходом можно сорвать всю контрактацию. В дальнейшем придутся принимать кадровые решения.