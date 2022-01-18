В Омской области выявлено 13 случаев заражения «омикроном»

17 января омские СМИ писали о шести случаях заражения, а 18 января их уже 13. Штамм распространяется молниеносно. Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 18 января 2022 года в Омской области выявлено уже 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», сообщает официальная страница сайта регионального управления Роспотребнадзора.

Первый случай - завозной, заболевший прибыл в наш регион из Республики Казахстан (город Астана). Носитель штамма был выявлен на границе, по прибытии, в Омском аэропорту.

Другой заболевший прибыл из ХМАО (Югра). В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Омской области, но посещали места с массовым скоплением людей.

Заболевшие изолированы, заболевание протекает в форме ОРВИ легкой степени тяжести, все контактные обследованы. Ситуация - на контроле управления Роспотребнадзора по Омской области.