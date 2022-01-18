В феврале Куйбышевский районный суд Омска рассмотрит иск антиваксеров против главы регионального Роспотребнадзора

Истцы выступают против требований регионального Роспотребнадзора. Фото: Олег ЗОЛОТО

В сентябре прошлого года в омский областной суд поступил коллективный иск от 23 жителей Омска, которых возмутило требование главы регионального Роспотребнадзора Александра Криги вакцинировать работающих граждан. Истцы посчитали, что Крига не имеет права выдвигать такие требования. Кроме того, требование вакцинировать сотрудников не согласовано с региональным минздравом, а сама прививка не входит в календарь обязательных вакцинаций.

Дело рассмотрели только 14 января 2022 года, да и то - формально. Оказалось, что истцы ошиблись, и свои претензии им необходимо было направлять в Куйбышевский районный суд.

Что и сделал судья облсуда Александр Илларионов. В последней инстанции прокомментировали, что рассмотрение начнется не раньше февраля: у стороны ответчика есть право в течение двух недель опротестовать подачу этого иска.