Омские медики получили 900 квот на процедуру ЭКО

300 детей рождаются ежегодно благодаря процедуре ЭКО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году городской перинатальный центр получил 600 квот на проведение процедуры ЭКО. Омички, которые по медицинским показаниям не могут естественным образом забеременеть, абсолютно бесплатно получат медицинскую помощь, предъявив всего лишь полюс ОМС.

Еще 300 квот определено частным клиникам, имеющих лицензии на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения.

Как отметили в региональном минздраве, ежегодно в Омской области с помощью ЭКО рождаются порядка 300 малышей. Для этого в профильных учреждениях созданы все условия, в том числе и современная материально-техническая база.