В 20 районах Омской области подняли плату за детский сад

Ранее размер платы пересматривали в августе и октябре 2021 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство образования Омской области опубликовало приказ о внесении изменений в средний размер платы за посещение детских садов. В 20 районах области стоимость одного дня пребывания ребенка вырастит в среднем на 6%.

По информации профильного ведомства, рост цен ожидается в Азовском, Большеуковском, Горьковском, Знаменском, Исилькульском, Колосовском, Любинском, Москаленском, Муромцевском, Павлоградском, Полтавском, Оконешниковском, Русско-Полянском, Саргатском, Седельниковском, Таврическом, Тевризском, Тюкалинском, Усть-Ишимском районах.