Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 4:00

В 20 районах Омской области подняли плату за детский сад

Стоимость одного дня пребывания выросла в среднем на 6%
Виктория КОВЕРНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ранее размер платы пересматривали в августе и октябре 2021 года.

Ранее размер платы пересматривали в августе и октябре 2021 года.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство образования Омской области опубликовало приказ о внесении изменений в средний размер платы за посещение детских садов. В 20 районах области стоимость одного дня пребывания ребенка вырастит в среднем на 6%.

По информации профильного ведомства, рост цен ожидается в Азовском, Большеуковском, Горьковском, Знаменском, Исилькульском, Колосовском, Любинском, Москаленском, Муромцевском, Павлоградском, Полтавском, Оконешниковском, Русско-Полянском, Саргатском, Седельниковском, Таврическом, Тевризском, Тюкалинском, Усть-Ишимском районах.