Омичи смогут тестировать связь и быстрый интернет Tele2 15 дней

Tele2 подчеркивает свой честный подход и предоставляет возможность убедиться в качестве голосовых услуг и скоростного мобильного интернета. Подключившись к тарифу «Мой онлайн», можно тестировать связь в течение 15 дней. Акция действует с 17 января по 20 февраля 2021 года в салонах связи и интернет-магазине.

Если клиента не удовлетворит качество услуг, Tele2 вернет ему средства в размере внесенной абонентской платы. Для этого достаточно написать заявление на расторжение договора в салоне оператора и заполнить анкету с результатами оценки. Подробнее по ссылке moneyback.tele2.ru.

В Омской области тариф «Мой онлайн» включает 25 Гб быстрого интернета, безлимитные звонки на Tele2 России и 400 минут на другие мобильные номера домашнего региона. Также клиенты могут безлимитно пользоваться соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и мессенджерами Telegram, «ТамТам», Viber и WhatsApp. Абонентская плата составляет 400 рублей в месяц.

На тарифе «Мой онлайн» доступны все базовые услуги Tele2: клиенты могут переносить остатки неизрасходованных в прошлом месяце пакетов услуг, делиться гигабайтами с другими абонентами оператора по всей стране, обменивать минуты на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink и пользоваться SOS-пакетом (доступ к WhatsApp, Telegram, Viber, «Яндекс.Картам», «Яндекс.Навигатору»), когда на счете недостаточно средств для списания платы по тарифу.

Покрытие высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи Tele2 охватывает большинство населенных пунктов Омской области. Услуги оператора доступны на территории, где проживают более 1,8 млн человек. В прошлом году Tele2 расширила покрытие в регионе и улучшила мобильный интернет в местах с высоким трафиком.