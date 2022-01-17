Омский минздрав готов добавить еще 1735 коек для больных коронавирусом

Тем временем высокий рост заболевших отмечается по всей стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным министерства здравоохранения Омской области, сейчас в регионе развернуто 2 228 коек для пациентов с COVID-19. Правда 40% из них свободны. Эти данные пока успокаивают. Но новая волна заражений, как говорят медики, уже близко. Поэтому ведомство готово оперативно ввести в оборот еще 1 735 коек.

Масштабная подготовка к приему и лечению пациентов уже начата. В стационарах создается дополнительный запас препаратов, пополняются запасы средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих растворов.

А пока омичей просят не забывать о защите от вируса. В регионе для этого работают 82 пункта вакцинации и 102 мобильные прививочные бригады.

- Также в министерстве здравоохранения решается вопрос о создании дополнительного резервного фонда стационарных мест, сейчас идет разработка схемы маршрутизации пациентов, на случай, если понадобятся экстренные меры, - сообщают в пресс-службе минздрава.