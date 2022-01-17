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Общество17 января 2022 10:50

Омичей предупреждают о мошенниках, ворующих аккаунты на Госуслугах

У жертв они запрашивают код из СМС для подтверждения QR-кода
Виктория КОВЕРНЕВА
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О фактах мошенничества нужно обязательно сообщать в полицию

О фактах мошенничества нужно обязательно сообщать в полицию

Фото: Иван Макеев

Электронный сертификат о пройденной вакцинации приходит в личный кабинет Госуслуг автоматически. Поэтому любые звонки от якобы операторов сайта поступать не могут. Об этом предупреждают в минцифры.

Как оказалось, мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они звонят пользователям сайта и просят код из СМС-сообщения. Зная код, мошенники генерируют новый пароль, а реальный пользователь теряет доступ к своему аккаунту. Преступники же получают все личные данные жертвы.

- Сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию, - предупреждают специалисты.

О всех случаях возможных махинаций омичей просят незамедлительно сообщать в органы полиции.