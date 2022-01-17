Сотрудники «СТБ-Охрана» задержали злоумышленника, проникшего в продуктовый магазин через окно

В минувшую среду, ранним утром, в сетевом продуктовом магазине на ул. Семиреченская г. Омска сработала сигнализация. Информация об этом поступила на пульт централизованного наблюдения «СТБ-Охрана».

На объект незамедлительно был направлен ближайший экипаж.

Специалисты нашей компании, прибывшие по указанному адресу через несколько минут, увидели разбитое окно.

Сотрудники охраны связались с дежурным пульта и узнали, что датчики движения, установленные на объекте, продолжают срабатывать, так как внутри торгового помещения кто-то находится.

Чтобы злоумышленник не смог покинуть место происшествия, специалисты «СТБ-Охрана» приняли решение блокировать ему все возможные пути выхода. На помощь группе быстрого реагирования был направлен еще один экипаж.

О произошедшем сообщили ответственному за магазин лицу.

После того, как на объект прибыли дополнительные силы, сотрудники охранного предприятия приступили к осмотру торгового помещения. В результате ими был обнаружен мужчина, который незаконно проник в магазин, преследуя корыстные цели.

Желая отметить наступивший новый год, злоумышленник разбил окно, проник в торговый зал, где приготовил для хищения два ящика со спиртными напитками. Не удержавшись, неизвестный стал употреблять алкоголь внутри магазина.

Нарушитель был изрядно пьян, поэтому на появление сотрудников охраны отреагировал агрессивно: пытался применить физическую силу и нанести телесные повреждения нашим специалистам. Экипаж был вынужден задержать его.

Впоследствии сотрудники охранного предприятия передали мужчину представителям правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств.