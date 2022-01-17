Лабораторный центр «Росводоканал Омск» расширил область аккредитации

30 декабря 2021 года приказом федеральной службы по аккредитации подтверждена компетентность и расширена область аккредитации омского водоканала. Соответствующее уведомление предприятие получило 12 января.

С сентября по декабрь прошлого года проводилась документарная проверка лабораторного центра за двухлетний период деятельности. Эксперты Росаккредитации детально изучили работу лаборатории и проверили компетентность сотрудников.

- Специалисты Федеральной службы по аккредитации провели тщательную документарную проверку и изучили работу лабораторного центра в онлайн-формате. Кроме оценки испытаний также провели анализ системы менеджмента качества на соответствие требованиям государственного стандарта. По результатам проведения процедуры подтверждения компетентности и расширения области аккредитации эксперты высоко оценили уровень материально-технического оснащения и профессионализм персонала, - рассказала начальник лабораторного центра «Росводоканал Омск» Наталья Моор.

По итогам аккредитации область исследований расширена на 72 методики. Внедрены новые методики исследования воздуха на содержание меркаптанов, ртути в природной воде, по определению фторидов, цианидов, роданидов в очищенной сточной воде, свободного хлора и других веществ. В том числе аккредитацию получили методики исследований, разработанные специалистами лабораторного центра омского водоканала.

Лабораторный центр «Росводоканал Омск» - это аккредитованная испытательная лаборатория с результативной системой менеджмента качества, осуществляет химические, микробиологические, паразитологические, санитарно-вирусологические исследования воды как физическим, так и юридическим лицам. Сотрудники лабораторного центра исследуют пробы питьевой воды и сточных вод, воздуха и почвы.