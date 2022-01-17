Олег Заремба назначен зампредом правительства Омской области

Заремба приехал в Омск в роли советника губернатора. Потом карьерная лестница направила его в мэрию. Теперь снова в правительство Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня, 17 января, на аппаратном совещании представлен новый министр региональной политики и массовых коммуникаций. Им стал Олег Заремба. Также он назначен вице-губернатором Омской области.

Напомним, что до недавнего времени Заремба занимал пост вице-мэра. После ухода из городской администрации Оксаны Фадиной, политик, как и полагается по законодательству, ушел в отставку. В команду нового мэра он не вернулся, а занял кресло предыдущего министра региональной политики Михаила Каракоза.